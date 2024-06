Em 2023/24, Rodrigo Muniz entrou em campo 33 vezes, fez dez gols e deu uma assistência - Divulgação / Fulham

Publicado 03/06/2024 19:40

Cria do Flamengo e um dos destaques do Fulham, o atacante Rodrigo Muniz despertou o interesse de grandes clubes do Campeonato Inglês. Chelsea e Tottenham consultaram a situação do atleta, de acordo com a 'Goal'.

Na última temporada, o brasileiro entrou em campo 33 vezes, fez dez gols e deu uma assistência. Com o bom desempenho, chamou a atenção de outros clubes do país.

Atualmente, para negociá-lo com um clube do futebol inglês, o Fulham pede um valor entre R$ 170,6 e R$ 227,5 milhões. Ele tem contrato até o meio de 2026, com opção de renovação por mais uma temporada.



Em 2023, inclusive, Atlético-MG e Grêmio cogitaram tirá-lo da Europa, mas não conseguiram. Apesar de ter ficado balançado com a proposta do Galo, Rodrigo Muniz optou por permanecer no futebol inglês.