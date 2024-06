Allan se lesionou em clássico contra o Vasco - Marcelo Cortes / CRF

Allan se lesionou em clássico contra o VascoMarcelo Cortes / CRF

Publicado 03/06/2024 12:46

Rio - O Flamengo confirmou por meio das suas redes sociais no começo da tarde desta segunda-feira que o volante Allan, de 27 anos, sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita. O jogador já iniciou um tratamento para a recuperação no CT do Ninho do Urubu.

Allan precisou ser substituído aos 39 minutos do primeiro tempo no clássico contra o Vasco. Ele vinha sendo titular do Flamengo nas últimas sete partidas, desde a lesão de Erick Pulgar no clássico contra o Botafogo. O volante vinha tendo boas atuações e recebendo elogios de Tite e também dos torcedores rubro-negros.

No ano passado, Allan atuou em 22 partidas, somando os jogos que fez por Flamengo e Atlético-MG. O volante viveu problemas físicos graves e pouco entrou em campo na temporada pelos dois clubes.



O Rubro-Negro fez um investimento de 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do clube mineiro. Além do Galo, o jogador passou por Fluminense e foi formado na base do Internacional.