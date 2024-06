Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 03/06/2024 22:23 | Atualizado 03/06/2024 22:24

Rio - Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña começarão a desfalcar o Flamengo já a partir do jogo contra o Grêmio, marcado para o dia 13 de junho. Os quatro se apresentaram à seleção uruguaia nesta segunda-feira, 3, e permanecerão concentrados com o grupo para a disputa da Copa América.

Antes do início do torneio, a Celeste viajará aos Estados Unidos para um amistoso contra o México, no dia 5, mas o quarteto do Flamengo não foi relacionado. Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña permanecerão em Montevidéu, capital do Uruguai, treinando.

Dessa forma, a diretoria do Fla queria fretar um avião para que os jogadores voltassem e ficassem à disposição para a partida contra o Grêmio, marcada entre o fim desta data Fifa e o início da Copa América. A Associação Uruguaia de Futebol, porém, comunicou ao Rubro-Negro que os quatro permanecerão concentrados para a disputa do torneio. A informação foi dada primeiro pelo "Uol".





Guille Varela, un reservado más que entrenará en el Complejo Uruguay Celeste.#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/iyhHjCJXCH — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 3, 2024

Outro desfalque será Pulgar. O volante está na lista de convocados do Chile para o amistoso contra o Paraguai, no dia 11 , e deve disputar a Copa América, que começa pouco depois (20 de junho). Os chilenos também não liberaram o atleta.

A grande decisão da Copa América está marcada para 14 de julho. Já a semifinal acontecerá no dia 13. Até lá, o Flamengo terá os seguintes jogos pela frente: Grêmio; Athletico; Bahia; Fluminense; Juventude; Cruzeiro; Atlético-MG; Cuiabá; e Fortaleza.