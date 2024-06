Darwin Núñez é um dos destaques do ataque do Liverpool - Paul Ellis/AFP

Publicado 03/06/2024 17:55

Estados Unidos - Um dos destaques do Liverpool, o atacante Darwin Núñez fez uma "promessa" para todos os torcedores do Flamengo. O uruguaio afirmou que, logo após o fim de seu contrato com o clube inglês, ele irá defender o Rubro-Negro.

Em vídeo gravado junto ao influencer Negrete, o uruguaio foi perguntado qual clube defenderá após o fim de seu contrato com o Liverpool. Em tom de brincadeira, Núnez disse que jogará pelo Flamengo.

"Você está no Liverpool, certo? Depois do Liverpool, você vai para onde?", perguntou o influenciador a Darwin.



"Flamengo (risos)", respondeu o camisa 9.



"Vem para o Flamengo (risos). Ó, você, Arrasca (Arrascaeta), De La Cruz, Varela e Matias Viña. Eu vou te trazer para o Flamengo", continuou Negrete.



"Eu vou", finalizou Darwin, também dando risadas.

Darwin Núñez no Flamengo?



Darwin Núñez no Flamengo?



Mais um integrante para o truco uruguaio pic.twitter.com/tk3ooydZJO — Planeta do Flamengo (@fla_infos) June 3, 2024 Darwin Núñez é um dos principais destaques do setor ofensivo do Liverpool. O camisa 9 dos Reds anotou 18 gols e deu 13 assistências em 54 jogos pela equipe treinada por Jürgen Klopp.

No momento, ele está concentrado com a seleção do Uruguai, nos Estados Unidos, para a disputa da Copa América. A estreia da Celeste na competição acontece no dia 23 de junho, contra o Panamá, em Miami, pelo Grupo C. A chave também conta com Bolívia e os anfitriões do torneio.