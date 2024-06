Fabrício Bruno tem negociação travada - Marcelo Cortes / CRF

Rio - Titular novamente pelo Flamengo na goleada história sobre o Vasco, Fabrício Bruno segue no clube após negociação mal sucedida com o West Ham. O vice de futebol, Marcos Braz, avaliou a situação e comemorou a continuidade do zagueiro no elenco rubro-negro.

"Isso é difícil acontecer porque geralmente quando vai conversar com o clube a situação do jogador já está avançada. Para nós foi uma grata surpresa. O dinheiro era bom, mas prefiro o Fabrício aqui", afirmou após a goleada sobre o Vasco.

O Flamengo recebeu uma proposta 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) do West Ham, da Inglaterra, e topou negociar o jogador. Porém, Fabrício Bruno não ficou satisfeito com a oferta salarial e decidiu seguir no futebol brasileiro.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 contratado por R$ 15 milhões junto ao Bragantino. Na temporada seguinte se tornou titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, o defensor foi convocado por Dorival para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha em março.

No total, pelo Flamengo, Fabrício Bruno disputou 114 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano. Ele tem contrato até o fim de 2028.