Filipe Luis levou o Flamengo à final da Copa Rio sub-17 - Paula Reis / Flamengo

Publicado 02/06/2024 15:30

Rio - Filipe Luís está perto de conquistar o primeiro título como treinador na base do Flamengo. Os Garotos do Ninho venceram o Botafogo por 3 a 2, no Nilton Santos, e confirmaram a vaga na final da Copa Rio da categoria sub-17.

Os gols foram de Joshua, Camargo e um gol contra do alvinegro. O Flamengo já havia vencido o jogo de ida por 5 a 2, na Gávea. Os Garotos do Ninho vão enfrentar o Vasco, que eliminou o Nova Iguaçu com o placar agregado de 5 a 1. O Vasco, inclusive, já venceu o Flamengo comandado por Filipe Luís neste ano.

Filipe Luís pendurou as chuteiras em dezembro do ano passado e iniciou a trajetória como treinador na base do Flamengo. A Copa Rio sub-17 é a segunda competição oficial. No início de abril, os Garotos do Ninho foram semifinalista da Adidas Generation Cup, nos Estados Unidos.