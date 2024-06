Agustín Rossi em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/06/2024 11:11 | Atualizado 02/06/2024 11:15

Rio - O goleiro Agustín Rossi, do Flamengo, projetou o duelo contra o Vasco, que acontece neste domingo (2), às 16h, no Maracanã. O argentino garantiu à torcida rubro-negra que a equipe disputará a partida "do jeito que um clássico deve ser disputado".

"Acho que o grupo está bem, sabemos que é um clássico. O clássico é um jogo especial, não só para nós, mas também para o torcedor, para a torcida, para todo mundo que vai estar lá no Maraca e fora do Maraca também. Sabemos que é um jogo muito importante. Que pode, depois da sequência de outros resultados, conseguir voltar à liderança do Brasileiro, mas a gente sabe que o Brasileiro é longo e que temos muito tempo ainda. Mas sabemos que é um clássico e vamos jogar um clássico como tem que ser jogado um clássico", disse Rossi, em entrevista à "FlaTV".

"O nível segue lá em cima, porque tivemos o jogo de Libertadores no meio (da semana). Acho que conseguimos o primeiro objetivo do ano, que foi classificar às oitavas. O time está bem, o time está confiante e acho que vamos fazer um grande jogo no domingo. Esperemos dar não só uma alegria à Nação, mas também para passarmos a Data FIFA contente com a família, com todo mundo também", concluiu.

O Flamengo é o terceiro colocado do Brasileirão, com 11 pontos, e pode chegar a liderança caso vença o Vasco e Athletico-PR e Bahia tropecem na rodada.