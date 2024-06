Bruno Henrique não entra em campo desde o duelo com o Palestino, no início deste mês - Marcelo Cortes /CRF

Bruno Henrique não entra em campo desde o duelo com o Palestino, no início deste mêsMarcelo Cortes /CRF

Publicado 01/06/2024 16:40

Rio - O atacante do Flamengo, Bruno Henrique, de 33 anos, continua movimentando notícias no futebol turco. De acordo com informações do portal "Krampon Sports", o Eyüpspor, que acabou de obter o acesso para a elite do futebol local, deseja a contratação do brasileiro.

Com isso, a equipe se junta ao Antalyaspor, equipe comandada pelo ex-apoiador Alex, que defendeu Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo, que de acordo com a emissora "BBO Sports". Além de Bruno Henrique, o treinador brasileiro teria indicado outros nomes que atuam no país como Tiquinho Soares, do Botafogo, e Douglas Costa, do Fluminense.

Apesar do interesse dos clubes turcos, Bruno Henrique dificilmente deverá deixar o Flamengo neste momento. Um dos maiores ídolos da história recente do clube carioca, o atacante, de 33 anos, renovou seu contrato no fim do ano passado e agora tem vínculo até o fim de 2026.



Na atual temporada, o atacante entrou em campo em 24 partidas, fez três gols e deu uma assistência pelo Flamengo. Ele vinha sendo titular do Rubro-Negro até sofrer uma lesão no tornozelo esquerdo, na derrota para o Palestino, no Chile, pela Libertadores.