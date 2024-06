Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 31/05/2024 19:25

passou por cirurgia após sofrer uma grave lesão no joelho direito, o volante Daniel Cabral está perto de ser negociado com o Estrela Amadora, de Portugal. O jogador de 22 anos irá de forma definitiva para o time português, com o clube carioca mantendo um percentual de seus direitos econômicos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande. Daniel Cabral Gilvan de Souza / Flamengo Rio - Sem atuar pelo Flamengo desde outubro de 2022, quando, o volante Daniel CabralO jogador de 22 anos irá de forma definitiva para o time português, com o clube carioca mantendo um percentual de seus direitos econômicos. A informação foi dada primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Daniel era uma grande promessa das categorias de base do Flamengo e chegou a ser campeão mundial sub-17 com a seleção brasileira. No entanto, não conseguiu se firmar nos profissionais por conta das graves lesões e disputou apenas seis jogos no time principal.

Caso acerte com o Estrela Amadora, Daniel terá a companhia de outro ex-jogador do Flamengo. Recentemente, o Rubro-Negro emprestou e, posteriormente, negociou o atacante André Luiz em definitivo com o time português.