Matias Viña, Arrascaeta e De La Cruz podem desfalcar o Flamengo durante a Copa AméricaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 30/05/2024 18:34

Rio - O Flamengo já começou a se planejar para o período de Data Fifa e Copa América. A primeira decisão da diretoria e da comissão técnica foi de dar três dias de folga ao elenco após o clássico com o Vasco, no próximo domingo (2), no Maracanã, já que a equipe ficará sem entrar em campo por 11 dias. A reapresentação será na quinta-feira (6) pela manhã. As informações foram divulgadas primeiramente pelo "ge".

Além disso, o Flamengo trabalha para ser prejudicado o mínimo possível com os desfalques neste período. O Rubro-Negro já sabe que não poderá contar com Erick Pulgar, que defenderá a seleção do Chile em amistosos e na Copa América, e muito provavelmente também perderá com Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Viña. A convocação do Uruguai ainda não foi divulgada, mas o quarteto é presença constante nas listas do técnico Marcelo Bielsa.

A tendência é que os jogadores disputem o amistoso entre Uruguai e México, na próxima quarta-feira (5). Sendo assim, o Flamengo tentará junto à seleção uruguaia uma liberação para que eles retornem para enfrentar o Grêmio, no dia 13, no Maracanã, pelo Brasileirão. Isso dependerá de uma autorização do Uruguai, já que os clubes são obrigados a ceder os atletas no período de Data Fifa.

Se a liberação não acontecer, os uruguaios terão o mesmo cronograma de Erick Pulgar. O chileno enfrentará o Vasco, no próximo domingo (2), às 16h, no Maracanã, e viajará em seguida para se apresentar à seleção de seu país. O retorno só acontecerá após o fim da participação na Copa América.