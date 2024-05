Gabigol não saiu do banco na partida contra o Millonarios - Mauro Pimentel/AFP

Publicado 30/05/2024 15:30 | Atualizado 30/05/2024 18:00

Rio - Gabigol segue vivendo um período de turbulência nos bastidores do Flamengo. Segundo o jornalista Venê Casagrande, algumas pessoas de dentro do clube não gostaram nada do atacante ter falado aos jornalistas, mesmo em tom de brincadeira, sobre a possibilidade de Fabrício Bruno permanecer no Flamengo.

vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, Gabigol passou pela zona mista no Maracanã e gritou para os repórteres presentes no local: "Bomba! Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo". Internamente, houve descontentamento, já que se tratava de um assunto envolvendo outro jogador e não o camisa 99. Gabigol mandou avisar: ‘Fabrício Bruno vai ficar no Flamengo’ #ODia @jornalodia pic.twitter.com/qlLoGNICVp — Lucas Felbinger (@lucasfelbinger) May 29, 2024 Na última terça-feira (28), após a, Gabigol passou pela zona mista no Maracanã eInternamente, houve descontentamento, já que se tratava de um assunto envolvendo outro jogador e não o camisa 99.

o zagueiro não se acertou com o clube inglês na parte salarial e decidiu permanecer na Gávea. Nesta quinta (30), a negociação pela transferência de Fabrício Bruno melou . Flamengo e West Ham já tinham um acordo há dias, mase decidiu permanecer na Gávea.

foi suspenso por dois anos após dificultar a realização de um exame antidoping, punição que mais tarde foi anulada por um recurso favorável. Posteriormente, apareceu em uma foto vestindo a camisa do Corinthians, que fez a diretoria lhe tirar a camisa 10. Nos últimas meses, Gabigol vem colecionando polêmicas no Flamengo. Em março, o ídolo rubro-negro, punição que mais tarde foi anulada por um recurso favorável. Posteriormente,

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2024. Neste momento, o cenário mais provável é uma saída do atacante no fim do ano.