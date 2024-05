Reinier foi campeão da Libertadores de 2019 pelo Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Reinier foi campeão da Libertadores de 2019 pelo FlamengoAlexandre Vidal/C.R. Flamengo

29/05/2024

Além de Lucas Paquetá, Reinier foi mais uma revelação do Flamengo a marcar presença na vitória por 3 a 0 sobre o Millonarios, na última quarta-feira (28), pela Libertadores. Na saída do Maracanã, o meia-atacante de 22 anos contou que chegou a ter uma conversa com o presidente Rodolfo Landim, em tom de brincadeira, sobre um possível retorno. Rio -, Reinier foi mais uma revelação do Flamengo a marcar presença na, na última quarta-feira (28), pela Libertadores. Na saída do Maracanã, o meia-atacante de 22 anos contou que

"A gente conversou, ele perguntou sobre a minha família. Ele falou que eu tenho que voltar. Mas isso aí a gente deixa mais para frente e deixa com ele, ele que comanda tudo, ele que manda", declarou o jogador.

Contratado pelo Real Madrid por 30 milhões de euros, Reinier não conseguiu se firmar na Europa. O jovem coleciona empréstimos para Borussia Dortmund-ALE, Girona-ESP e Frosinone-ITA com atuações apagadas. Agora, está de volta ao time de Carlo Ancelotti e ainda não sabe qual será seu destino na próxima temporada.

"Agora é ter calma, sentar com meu pai e meu empresário para resolver a melhor opção possível para mim. Dei o meu melhor nessa temporada, não foi o resultado que a gente queria. E vamos ver as melhores opções", finalizou.

Grande promessa das categorias de base do Flamengo, Reinier fez parte do elenco histórico de 2019, que conquistou a Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. Naquele ano, o garoto, com menos de 18 anos na época, recebeu algumas chances com Jorge Jesus e foi bem. Em 15 jogos, marcou seis gols e deu duas assistências.