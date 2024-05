Fabrício Bruno não irá mais para o West Ham, da Inglaterra - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 30/05/2024 12:00 | Atualizado 30/05/2024 15:29

Rio - Fabrício Bruno irá permanecer no Flamengo. O zagueiro não entrou em acordo com o West Ham, da Inglaterra, e a negociação melou. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

O camisa 15 não concordou com os valores salariais oferecidos pelo West Ham, por ser semelhante ao pago atualmente no Rubro-Negro, e pediu por um reajuste na oferta. No entanto, o clube inglês não quis aumentar a proposta e o jogador acabou por preferir permanecer no clube da Gávea.

Com isso, Fabrício Bruno deverá ficar à disposição de Tite para a partida contra o Vasco, no próximo domingo, no Maracanã. Por conta da negociação, o zagueiro ficou no banco de reservas no jogo contra o Millonarios, na última terça-feira, pela Libertadores.



Fabrício Bruno chegou ao Flamengo em 2022 contratado por R$ 15 milhões junto ao Bragantino. Na temporada seguinte se tornou titular e um dos destaques da equipe carioca. Em 2024, o defensor foi convocado por Dorival para os amistosos da seleção brasileira contra Inglaterra e Espanha em março.

No total, pelo Flamengo, Fabrício Bruno disputou 113 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano. Ele tem contrato até o fim de 2028.