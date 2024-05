Fabrício Bruno em treino do Flamengo - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 31/05/2024 17:25

negociações frustradas com o West Ham-ING nos últimos dias, forme a dupla de zaga ao lado de Léo Ortiz. Rio - Fabrício Bruno deve voltar ao time titular do Flamengo no clássico com o Vasco, no próximo domingo (2), às 16h (de Brasília), no Maracanã. A tendência é que o jogador, que teve

Na última terça (28), o zagueiro foi sacado do time que enfrentou o Millonarios, pela Libertadores, por estar em negociações avançadas com o ingleses. No entanto, uma divergência salarial fez Fabrício optar pela permanência no Flamengo.

Com isso, o provável time do Flamengo para o clássico com o Vasco tem Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Viña; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Cebolinha e Pedro.

O Flamengo chega embalado para enfrentar o Vasco, com quatro vitórias seguidas nos últimos jogos. Atualmente, o Rubro-Negro é o terceiro colocado do Brasileirão, com 11 pontos.