Gabigol irá ser julgado no dia 7 de junho pelo caso de dopingMauro Pimentel/AFP

Publicado 31/05/2024 10:00

Rio - O Flamengo definiu a logística de Gabigol para o julgamento do caso de possível fraude a um exame antidoping do atacante , que acontece no dia 7 de junho, na Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Rubro-Negro decidiu que ele embarcará para o país na próxima quarta (5) e retornará no sábado (8). Portanto, o jogador não irá desfalcar o Flamengo no clássico com o Vasco, neste domingo, pelo Brasileirão.

O clube da Gávea contratou um escritório especializado em doping para defender o antigo camisa 10. Além disso, a defesa de Gabigol irá trazer testemunhas para a audiência, sendo um deles o médico Márcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, ainda de acordo com Venê Casagrande.



O resultado para saber se Gabigol continuará suspenso ou não sairá somente dias depois do julgamento.

Relembre o caso

Em março deste ano, o Tribunal de Justiça Desportiva Antidopagem suspendeu o atacante por dois anos . Como a punição começou a valer em 8 de abril de 2023, data da realização do exame surpresa no Ninho do Urubu que o atacante teria tentado fraudar, ele ficou suspenso até abril de 2025.