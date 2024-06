Hugo Souza foi titular em 27 jogos pelo Chaves, de Portugal, na última temporada - Divulgação / Chaves

Publicado 01/06/2024 16:15

Rio - Fora dos planos do Flamengo para a temporada, o goleiro Hugo Souza pode ser novamente emprestado pelo Rubro-Negro. O Santos demonstrou interesse na contratação do arqueiro, que defendeu o Chaves, de Portugal, na última temporada europeia. As informações foram inicialmente divulgadas pela jornalista Gabriela Brino.

Hugo chegaria ao Santos para ser o reserva imediato de Gabriel Brazão, que assumiu a titularidade após a séria lesão sofrida por João Paulo na partida contra o América-MG, pela Série B. A intenção da diretoria santista é que o goleiro do Flamengo chegue ao Santos por empréstimo, com uma opção de compra ao final do contrato.

O arqueiro foi titular em 27 jogos do Chaves na última temporada. Entretanto, o clube terminou na última colocação do Campeonato Português e foi rebaixado à segunda divisão do futebol do país.

Hugo, entretanto, não atua pelo Flamengo desde 2022. Sua última partida disputada pelo clube foi na última rodada do Brasileirão daquele ano, na derrota por 2 a 1 para o Avaí. O goleiro, entretanto, conta com inúmeros títulos pelo clube em seu currículo: dois Campeonatos Cariocas, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, uma Supercopa do Brasil e uma Libertadores