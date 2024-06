Pedro - Marcelo Cortes /CRF

Publicado 01/06/2024 10:22 | Atualizado 01/06/2024 10:25

Rio - Artilheiro do Brasileiro em 2024, o atacante Pedro, de 26 anos, tem uma média de gols excepcional na temporada. Com os números atuais, o centroavante supera, inclusive, o aproveitamento que Gabigol teve em 2019, quando viveu sua principal temporada pelo Rubro-Negro.

Naquele ano, Gabigol fez 43 gols em 59 partidas. Sua média foi de 0,72 gol por jogo. Naquela ocasião, o atacante foi artilheiro do Campeonato Brasileiro e também da Libertadores. O Flamengo conquistou os dois títulos, além do Campeonato Carioca.



Até o momento, Pedro fez 20 gols em 25 jogos. Sua média é de 0,8 gol por confronto. Caso seja mantida até o fim do ano e o camisa 9 faça as mesmas 59 partidas de Gabigol, o centroavante alcançaria 47 gols na temporada.



Em relação as artilharias das competições, Pedro já faturou uma. Com 11 gols, ele foi o maior goleador do Carioca. Na Libertadores, o camisa 9 tem tem cinco, quatro a menos que Júnior Santos, do Botafogo. No Brasileiro, o camisa 9 anotou dois, e tem um a menos que os líderes. Na Copa do Brasil, Pedro fez dois, e tem metade dos gols de Pablo Vegetti, do Vasco, que lidera.