Arrascaeta, Varela, De la Cruz e Viña, os uruguaios do FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 02/06/2024 12:30

Rio - A seleção do Uruguai anunciou neste domingo (2) a lista de jogadores convocados para o amistoso contra o México, o último antes da disputa da Copa América. A convocação contou com apenas 16 nomes, e nenhum dos quatro uruguaios do Flamengo, Arrascaeta, De La Cruz, Viña e Varela, foram chamados por Marcelo Bielsa.

Com isso, os jogadores não viajarão para os Estados Unidos para a disputa do amistoso e permanecerão no Rio para os treinamentos com a equipe treinada por Tite. A tendência, entretanto, é que o quarteto seja chamado por Marcelo Bielsa para a disputa da Copa América.

Caso eles sejam chamados pelo Uruguai, eles serão desfalques do Flamengo durante o período da competição, assim como Pulgar. O volante foi convocado para disputar a Copa América pela seleção do Chile.

Convocados do Uruguai para o amistoso contra o México:

Goleiros

Sergio Rochet (Internacional, Brasil)

Santiago Mele (Unión Santa Fe, Argentina)



Defensores

Sebastián Cáceres (América, México)

José María Giménez (Atlético de Madrid, Espanha)

Lucas Olaza (Krasnodar, Rússia)

Mathías Olivera (Napoli, Itália)



Meio-campistas

Nahitan Nandez (Cagliari, Itália)

Manuel Ugarte (Paris Saint-Germain, França)

César Araújo (Orlando City, EUA)

Rodrigo Bentancur (Tottenham Hotspur, Inglaterra)

Maximiliano Araújo (Toluca, México)



Atacantes

Facundo Pellistri (Manchester United, Inglaterra)

Brian Rodríguez (América, México)

Facundo Torres (Orlando City, EUA)

Luciano Rodríguez (Liverpool Montevidéu, Uruguai)

Darwin Núñez (Liverpool, Inglaterra)