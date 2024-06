Vini Jr e Neymar - AFP

Publicado 03/06/2024 22:56

São Paulo - Depois do técnico Carlo Ancelotti , foi a vez de Neymar mostrar torcida para Vini Jr no prêmio da Bola de Ouro. Em entrevista aos jornalistas nesta segunda-feira, 3, antes do leilão beneficente de seu instituto, o atacante exaltou Vinícius e expressou confiança de que o amigo conquistará a honraria.

"A Bola de Ouro, hoje, é dele. Estou na torcida. É um menino que amo de paixão, um grande amigo que o futebol me deu. Com certeza será coroado com a Bola de Ouro. Ele está incrível, está carregando a bandeira do nosso país ao redor do mundo. A gente fica muito feliz e torce muito por ele", disse Neymar.

"Está indo. É dolorida, é muito sofrimento ao longo desses meses, mas estou me recuperando. São sete meses já, faltam alguns ainda, mas estamos indo", contou Neymar.

Nos últimos meses, um possível retorno do jogador ao Santos chegou a ser ventilada. Neymar, porém, rechaçou um retorno neste momento e ressaltou que está focado no Al-Hilal

"Não (existe a possibilidade). O que falaram é totalmente mentira, não tem nada planejado. Tenho mais um ano de contrato com Al Hilal, espero fazer uma grande temporada, porque, infelizmente, fiquei de fora essa última. É isso", destacou Neymar.

"Vamos viver pouco a pouco. Tem muito tempo pela frente. Santos é o time do meu coração, obviamente que um dia quero voltar sim, mas não tem nada planejado na cabeça", completou.