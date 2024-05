Neymar em treinamento pelo Al-Hilal - Divulgação / Al-Hilal

Publicado 22/05/2024 17:15

Contratação mais cara da história do Al-Hilal, Neymar pouco jogou na conquista do título saudita por causa da grave lesão no ligamento cruzado do joelho. Após cirurgia, o brasileiro retomou os treinos no clube nos últimos dias e não esconde a ansiedade por voltar a jogar. O camisa 10 deve ser liberado entre setembro e outubro para defender as cores da equipe.