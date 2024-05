Thiago Mendes - Al Rayyan / Divulgação

Publicado 22/05/2024 15:50

Rio - Sonho de consumo do Flamengo em 2021 e 2022, Thiago Mendes, de 32 anos, pode estar perto de voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", o volante está negociando para defender o Cruzeiro no segundo semestre.

Atualmente, o jogador atua pelo Al-Rayyan, do Catar. Ele tem contrato com a equipe até junho de 2025, mas desejo voltar ao Brasil. A negociação não é considerada simples, mas Alexandre Mattos, CEO de futebol cruzeirense, é considerado trunfo pela boa relação com o empresário do volante.



Thiago Mendes negociou com o Flamengo em 2021 e 2022, porém, o acerto não aconteceu, porque o Lyon, clube que o brasileiro atuava, dificultou a liberação. No ano passado, a equipe do Catar desembolsou algo em torno de 4,2 milhões de euros (R$ 22,43 milhões na época) para tirá-lo do clube francês.



Revelado pelo Goiás, o volante se destacou no Esmeraldino até 2015, quando foi negociado com o São Paulo. No Morumbi, Thiago Mendes foi titular até ser negociado com o Lyon dois anos depois da sua chegada.