Lando Norris ressalta legado do piloto brasileiro Ayrton SennaDivulgação

Publicado 22/05/2024 15:30

Piloto da McLaren, o britânico Lando Norris fará homenagem ao brasileiro Ayrton Senna no GP de Mônaco, no próximo domingo (26). Além da pintura do carro da equipe nas cores da bandeira do Brasil , ele usará um capacete verde e amarelo.

"Minha homenagem a um herói meu. Senna é uma verdadeira lenda do nosso esporte e inspirou não só a mim, mas a todos os pilotos que correm hoje. Ele é o maior que já correu em Mônaco e eu queria capturar isso neste capacete, que carrega o design icônico dele, combinado com um cromo espelhado para refletir as ruas nas quais ele era tão bom", declarou.

Ayrton Senna conquistou seus três títulos mundiais (1988, 1990 e 1991) pela McLaren. Em Monte Carlo, fez história, ficando conhecido como "Rei de Mônaco". Foram seis vitórias no GP do país.

Nas últimas semanas, a McLaren postou diversas homenagens ao piloto, que completou 30 anos de morto no dia 1º de maio. CEO da empresa, Zak Brown, afirmou que tem "orgulho de reconhecer e celebrar a vida extraordinária e o legado automobilístico de Ayrton Senna".

"É uma honra correr com ele em seu circuito de maior sucesso nas cores verde, amarelo e azul", enfatizou.

O Circuito de Mônaco, inclusive, recebeu um desfile com carros utilizados pelo ídolo brasileiro há duas semanas. Bruno Senna, sobrinho do tricampeão mundial, guiou a McLaren MP4/5B, máquina vencedora da F1 em 1990, enquanto Gabriel Bortoleto, atual campeão da F3, pilotou o kart usado por Ayrton no Sul-Americano de 1977.