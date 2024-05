Pedro marcou o gol que classificou o Flamengo na Copa do Brasil - Divulgação/Flamengo

Publicado 23/05/2024 01:41

Rio - Em comunicado emitido no início madrugada desta quinta-feira (23), pouco tempo após a vitória por 1 a 0 sobre o Amazonas, pela Copa do Brasil, o Flamengo informou que irá formalizar na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) uma reclamação de pênalti na partida na Arena da Amazônia, em lance envolvendo o atacante Pedro, autor do único gol do jogo.

O lance aconteceu aos 21 minutos da primeira etapa. Após sobra na área, Pedro ficou sozinho contra Marcão, tocou primeiro na bola, mas o goleiro do Amazonas afastou. A diretoria rubro-negra enxergou infração devido à sobra da perna do arqueiro da equipe mandante, que acertou e derrubou o centroavante.

A jogada prosseguiu e o árbitro Ramon Abatti Abel nada assinalou. Na cabine do VAR, Gilberto Rodrigues Castro Junior não indicou revisão do lance.