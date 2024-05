Petkovic participará de jogo beneficente no Maracanã pelo RS - Foto: Marcelo Regua/Agência O Dia

Publicado 22/05/2024 19:42

partida beneficente que acontecerá no Maracanã, no próximo domingo (26), em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, contará com a presença de ídolos do Flamengo. Além de Filipe Luís, que já estava anunciado, a Rede Globo, uma das organizadoras do evento, confirmou as participações de Diego Ribas e Petkovic. Rio - A, contará com a presença de ídolos do Flamengo. Além de, que já estava anunciado, a Rede Globo, uma das organizadoras do evento,

O evento contará ainda com ex-jogadores e artistas como D’Alessandro, Formiga, Ludmilla, Belo, Nattanzinho, Renato Goes e Marcello Melo Jr, entre os cerca de 50 jogadores que entrarão em campo. Ronaldinho Gaúcho e Cafu serão os capitães dos times “União” e “Esperança”, que serão comandados por Dorival Júnior e Mano Menezes.

Ingressos disponíveis



futebolsolidario.eleventickets.com.

O valor da venda dos ingressos da partida, no Maracanã, será doado para a CUFA.

As vendas para assistir ao ‘Futebol Solidário no Domingão’ já estão abertas. Os ingressos custam R$ 80 ou 60 reais (inteira), com meia-entrada a R$ 40 ou 30 reais, a depender do setor. Para garantir lugar no jogo histórico e entrar na corrente de ajuda aos gaúchos, o site é o:O valor da venda dos ingressos da partida, no Maracanã, será doado para a CUFA.

Onde assistir?

Na TV Globo, o Domingão, sob o comando de Luciano Huck, transmitirá um pré-jogo de 50 minutos, direto do estádio, com a presença do elenco da atração e tapete vermelho para receber jogadores e convidados. Na sequência, o Brasil todo vai ver a partida entre craques do passado, do presente e artistas que amam o futebol, com a narração de Luis Roberto.