Fabrício BrunoMarcelo Cortes / Flamengo

Rio - O zagueiro Fabrício Bruno está de saída do Flamengo. Nesta quarta-feira (22), o clube encaminhou a venda do defensor ao West Ham-ING, que pagará cerca de 15 milhões de euros (R$ 83,6 milhões) pelo jogador. A informação foi publicada inicialmente pelo "ge".

Apesar do negócio estar praticamente certo, Fabrício ainda entrará em campo pelo Flamengo. Ele será titular na partida desta quarta, contra o Amazonas, em Manaus, pela terceira fase da Copa do Brasil.

A janela de contratações na Europa será aberta no dia 14 de junho. Caso os ingleses queiram contar com Fabrício a partir desta data, o zagueiro será mais uma baixa para o Flamengo durante a Copa América. O Rubro-Negro já não poderá contar com Arrascaeta, De La Cruz, Pulgar, Varela e Matias Viña.

No West Ham, Fabrício Bruno terá a companhia de outro velho conhecido da torcida do Flamengo: Lucas Paquetá. Além dele, o time inglês também conta com o brasileiro Emerson, ex-Chelsea e Santos, em seu elenco.

Fabrício Bruno chegou ao Flamengo no início de 2022, contratado por R$ 15 milhões junto ao Red Bull Bragantino. Com a camisa rubro-negra, disputou 113 jogos, marcou cinco gols e participou dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil, em 2022, e do Carioca neste ano.