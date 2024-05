Lorran é cria do Flamengo - Reprodução/Instagram @lorranlucas10

Publicado 22/05/2024 12:54

Rio - O Flamengo chegou a um acordo com a CBF para antecipar o retorno de Lorran do período de treinos com a seleção brasileira sub-20. O meia se apresentará normalmente no dia 3 de junho, na Granja Comary, como previsto inicialmente, e voltará ao clube no dia 8. A informação foi publicada primeiramente pelo site "ge".

Com isso, Lorran estará à disposição do Flamengo para participar da preparação para o jogo contra o Grêmio, no dia 13. O garoto de 17 anos deve ser peça importante, já que o Rubro-Negro estará desfalcado por conta da Copa América.

Além do meia rubro-negro, Estêvão, Luis Guilherme e Vitor Reis, do Palmeiras, e Wesley e Breno Bidon, do Corinthians, também voltarão a tempo de reforçarem suas equipes.

Desde a divulgação da convocação, Flamengo, Palmeiras e Corinthians tentavam a desconvocação de seus jogadores, alegando que eles já fazem parte do time profissional e que as equipes já sofreriam com os desfalques na Copa América. No entanto, foi necessário chegar a um consenso com a CBF, já que a liberação na Data Fifa é obrigatória em todas as categorias.

Com a mudança, todos os convocados por Ramon Menezes se apresentarão no dia 3 de junho, na Granja Comary, e estarão liberados no dia 8. Além dos treinamentos, a equipe deve realizar um jogo-treino neste período.