Allan - Gilvan de Souza / Flamengo

AllanGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/05/2024 10:41

Rio - Titular do Flamengo nas vitória sobre Corinthians e Bolívar, no Maracanã, o volante Allan, de 27 anos, atuou por 90 minutos em duas partidas consecutivas pela primeira vez no Rubro-Negro. O fato não acontecia desde a reta final do Brasileiro de 2022, quando o jogador estava no Atlético-MG.

A última vez que isso havia acontecido tinha sido em novembro daquele ano. Allan, defendendo o Galo, atuou por 90 minutos no empate com o São Paulo e na derrota para o Botafogo. Naquela temporada, o volante entrou em campo em 53 jogos.



No ano passado, Allan atuou em 22 partidas, somando os jogos que fez por Flamengo e Atlético-MG. O volante viveu problemas físicos graves e pouco entrou em campo na temporada. Apesar disso, o Rubro-Negro fez um investimento de 8,2 milhões de euros (R$ 43 milhões na cotação da época) para tirar o jogador do clube mineiro.



Até o momento, o volante entrou em campo em 30 jogos pelo Flamengo, e não fez gols ou deu assistências. Porém, Allan vem evoluindo a cada partida pelo Rubro-Negro. Além do Galo, o jogador passou por Fluminense e foi formado na base do Internacional.