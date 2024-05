Hugo Souza em ação pelo GD Chaves, de Portugal - Divulgação / GD Chaves

Publicado 21/05/2024 15:39

Rio - O goleiro Hugo Souza pode estar retornando ao Flamengo. O empréstimo do arqueiro com o Chaves, de Portugal, se encerra em junho e, sem mais compromissos pelo clube português, o jogador publicou uma despedida nas suas redes sociais.

"Chegou ao fim. Agora, é respirar um pouco, esfriar a mente e deixar Deus decidir o futuro. Foi uma temporada de muito aprendizado. Uma temporada que, em muitas das vezes, não foi da forma que eu queria. Mas, ao mesmo tempo, em alguns momentos foi muito mais do que achei que poderia ser", escreveu Hugo Souza.

O goleiro foi titular em 27 jogos do Chaves na temporada. Entretanto, o clube terminou na última colocação do Campeonato Português e foi rebaixado à segunda divisão do futebol do país. Hugo Souza lamentou o resultado ao final de 2023/24, mas agradeceu aos torcedores pelo apoio.

"Sou grato ao Chaves pela oportunidade de defender sua camisola, aos adeptos por todo apoio ao longo da época. Fica aqui o meu agradecimento a todos. Não foi como queríamos, mas foi um aprendizado que irei levar para o resto da minha vida e que, com certeza, me fez um atleta melhor e um homem melhor", concluiu.

Com o fim de seu contrato de empréstimo, Hugo Souza deve ficar novamente à disposição do Flamengo. Entretanto, caso não seja aproveitado mais uma vez, pode ser emprestado novamente a outro clube. O goleiro tem contrato com o time carioca até final de 2025.