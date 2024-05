Erick Pulgar em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes/CRF

Publicado 21/05/2024 13:48

Apesar de ter treinado durante a semana, o volante Erick Pulgar não fará seu retorno pelo Flamengo contra o Amazonas, na próxima quarta (22), às 21h30, em Manaus. O chileno ainda está sem ritmo de jogo e não entrará em campo na partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. As informações são do "ge".

Pulgar não entra em campo pelo Flamengo desde o dia 28 de abril, na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, pela quarta rodada do Brasileirão. O chileno sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo no clássico e, apesar de já estar recuperado e treinando com o elenco, a falta de ritmo tirará ele do duelo contra o Amazonas. Allan deve permanecer como titular em seu lugar.



será titular nas partidas da Copa do Brasil. Já o zagueiro ganha a titularidade no lugar de Léo Pereira, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Outras novidades na escalação do Flamengo para o duelo contra o Amazonas são as presenças de Matheus Cunha e Léo Ortiz. O goleiro, conforme combinado anteriormente com Tite, será titular nas partidas da Copa do Brasil. Já o zagueiro ganha a titularidade no lugar de Léo Pereira, que se recupera de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo da ida, o Flamengo pode até empatar com o Amazonas que garantirá vaga para as oitavas de finais da Copa do Brasil. Em caso de vitória por um gol de diferença do clube manauara, a classificação será decidida nos pênaltis.

Provável escalação do Flamengo contra o Amazonas:

Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan, De la Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Cebolinha.