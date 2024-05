Léo Ortiz é primeira opção de Tite para substituir Léo Pereira, que está lesionado - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 20/05/2024 15:30

A ideia do comandante seria utilizá-lo ao lado de Fabrício Bruno. Esta pode ser a primeira vez que a dupla ex-Bragantino começará um jogo no Rubro-Negro. Nas outras ocasiões, quando foi titular, Léo Ortiz atuou com Léo Pereira. Vale ressaltar que o treinador ainda avalia a presença de David Luiz, outra opção no setor.

O volante Erick Pulgar, recém-recuperado de lesão no tornozelo esquerdo , não é certeza entre os titulares. Ele deve viajar a Manaus, mas Allan tende a iniciar o confronto. No gol, Matheus Cunha ganhará nova oportunidade. A ideia é dar sequência ao jovem na Copa do Brasil.

Sendo assim, de acordo com o 'ge', a provável escalação do Flamengo é: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas; Allan (Pulgar), De La Cruz, Arrascaeta e Gerson; Pedro e Everton Cebolinha.

O duelo com o Amazonas será às 21h30 (de Brasília), na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. No Maracanã, o Flamengo venceu por 1 a 0, com gol de Pedro, e, por isso, tem a vantagem do empate para avançar às oitavas de final.