Erick Pulgar - Marcelo Cortes / CRF

Erick PulgarMarcelo Cortes / CRF

Publicado 19/05/2024 14:49

Rio - O volante Erick Pulgar, de 30 anos, está bem perto de voltar ao Flamengo. Neste domingo, o chileno treinou novamente com o elenco, e deverá viajar com a delegação para encarar o Amazonas, na próxima quarta-feira, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

O Flamengo ainda irá ter atividades nesta segunda e terça-feira. Pulgar não atua desde a derrota para o Botafogo, no Maracanã, no último dia 28. O chileno sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e agora está recuperado.



Contratado pelo Flamengo em 2022, Pulgar passou aquele ano praticamente inteiro no banco, mas se tornou titular e peça importante no ano passado. Na atual temporada, o chileno atuou em 17 jogos e deu uma assistência.



O Rubro-Negro encara o Amazonas, na Arena da Amazônia, na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília). Por ter vencido o primeiro jogo no Maracanã por 1 a 0, a equipe carioca joga por um empate para avançar de fase na Copa do Brasil.