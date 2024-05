Gabigol - Marcelo Cortes / Nathã Soares / Flamengo

Publicado 18/05/2024 23:20

Rio - Multado e sem a camisa 10 após ter uma foto viralizada com a camisa do Corinthians, o atacante Gabigol, de 27 anos, pode estar vivendo seus últimos meses no Flamengo. De acordo com informações do jornalista Renato Maurício Prado, o Rubro-Negro não irá propor uma renovação contratual.

"O destino de Gabigol está selado e não é mais no Flamengo. O Flamengo já nem sequer tentará mais a renovação do Gabriel. Estou dando uma notícia, é informação", afirmou em participação no "Fim de Papo", do portal "UOL".



Utilizando a camisa 99, Gabigol chegou cedo, neste sábado, ao CT do Ninho do Urubu e realizou todas as atividades. O Flamengo volta aos gramados na próxima quarta (22), em Manaus, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da terceira fase da Copa do Brasil. O artilheiro deverá ser relacionado.



No Flamengo, desde 2019, Gabigol foi decisivo em várias conquistas da equipe carioca nos últimos anos como duas Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e uma Copa do Brasil (2022). O atacante tem contrato com o clube carioca até dezembro de 2024.