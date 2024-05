Tetê - Divulgação/Galatasaray

TetêDivulgação/Galatasaray

Publicado 19/05/2024 22:20

Rio - A janela de transferências do futebol europeu não abriu, mas o Flamengo já vem sendo colocado como um possível destino para jogadores que atuam no Velho Continente. De acordo com informações do site turco "Fotospor", o Rubro-Negro é o destino mais provável de Tetê, que defende o Galatasaray.

O jogador, de 24 anos, atua como ponta e tem boas chances de voltar ao futebol brasileiro. Segundo o site, além do Flamengo, o Bahia e o Palmeiras também teriam interesse na contratação do atacante. Na atual temporada, ele atuou pelo clube turco em 43 jogos, fez três gols e deu cinco assistências.



Revelado pelo Grêmio, Tetê deixou o futebol brasileiro com apenas 18 anos rumo ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Ele atuou por cinco temporadas, se destacando no clube, depois, no começo da guerra envolvendo o país e a Rússia, acabou emprestado ao Lyon. Na França, não teve tanto espaço e depois foi emprestado ao Leicester.



Na atual temporada, o Galatasaray acabou efetuando a compra de Tetê. O brasileiro tem contrato com o clube turco até junho de 2027. Apesar disso, de acordo com a imprensa local, o atacante deseja voltar ao futebol do seu país.