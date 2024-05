Matheus Cunha é goleiro do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Matheus Cunha é goleiro do FlamengoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 03/05/2024 12:42

Rio - O desgaste nos titulares causado pela sequência de jogos pode beneficiar os reservas do Flamengo. Um dos beneficiados pode ser o goleiro Matheus Cunha. Titular na vitória sobre o Amazonas por 1 a 0, na quarta-feira (1º), pela terceira fase da Copa do Brasil, o arqueiro pode receber novas oportunidades na competição.

Não é comum ter rodagem entre goleiros. Porém, a comissão técnica de Tite planeja seguir os moldes dos times europeus, com um titular na liga nacional e outro na copa. Assim, Rossi deve iniciar as partidas no Brasileirão e Libertadores, e Matheus Cunha na Copa do Brasil. O jogo de volta contra o Amazonas será no dia 22 de abril, na Arena da Amazônia.

Em 2022, o técnico Dorival Junior dividiu o Flamengo em dois times, sendo um para o Brasileirão e outro para a Copa do Brasil e Libertadores. O principal foco foram as copas. E o plano deu certo. O Rubro-Negro conquistou a Copa do Brasil e Libertadores. Porém, o goleiro foi o mesmo nas três competições. Só houve rodagem quando o time cumpria tabela no Brasileiro.

Matheus Cunha, de 22 anos, foi revelado pelo Flamengo. O goleiro soma 42 jogos como profissional e foi campeão do Carioca em 2021 e 2024, e da Libertadores e Copa do Brasil em 2022. Na atual temporada foi utilizado em quatro partidas, sendo três pelo estadual, e não foi vazado em três ocasiões. Contra o Amazonas, praticamente não foi ameaçado.