Flamengo não vence o Bragantino no Nabi Abi Chedid há 18 anosAri Ferreira / Red Bull Bragantino

Publicado 03/05/2024 15:38

Rio - O Flamengo volta a entrar em campo pelo Campeonato Brasileiro no próximo sábado (3), quando enfrentará o Bragantino, no estádio Nabi Abi Chedid, às 18h30, pela quinta rodada do Brasileirão. Além de superar o momento conturbado com a torcida, o Rubro-Negro vem a campo com um objetivo: reverter o histórico negativo como visitante contra o Massa-Bruta.

O Flamengo não vence o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid há 18 anos. A última vez que o Rubro-Negro triunfou como visitante sobre o Massa-Bruta foi no Campeonato Brasileiro de 1996, quando Bebeto marcou o único gol da partida e garantiu os três pontos para o clube da Gávea.

Desde então, o Flamengo enfrentou o Bragantino como visitante em quatro vezes. Nessas ocasiões, saiu derrotado em duas e empatou outros dois jogos.

O duelo mais recente entre as duas equipes no Nabi Abi Chedid foi em junho do ano passado, pela 11ª rodada daquela edição do Brasileirão. O Flamengo saiu goleado desta partida, por 4 a 0. No jogo do returno, entretanto, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã, com gol marcado por Arrascaeta.

O Flamengo ocupa a oitava colocação do Campeonato Brasileiro e busca se recuperar na competição após empatar com o Palmeiras por 0 a 0 e perder no clássico com o Botafogo por 2 a 0. Já o Bragantino está bem no Brasileirão, na terceira posição e ainda invicto, com duas vitórias e dois empates.