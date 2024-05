Gabigol não é mais o dono da camisa 10 do Flamengo - Renan Areias / Agência O Dia

Gabigol não é mais o dono da camisa 10 do FlamengoRenan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/05/2024 07:30 | Atualizado 21/05/2024 07:46

Rio - O futuro de Gabigol no Flamengo segue indefinido. A crise de relacionamento entre o clube e o jogador tem sido observada por outros interessados, como o Corinthians e também o Cruzeiro. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o agora camisa 99 Rubro-Negro pode receber uma oferta da equipe mineira já na próxima janela de transferências.

Gabigol tem contrato com o Flamengo até dezembro deste ano. O jogador, de 27 anos, tinha conversas avançadas pela renovação contratual, quando recebeu a suspensão por tentativa de fraude do exame antidoping . Após conseguir um efeito suspensivo , o atacante foi flagrado com a camisa do Corinthians, um dos interessados, e estremeceu a relação.

Em meio a indefinição sobre o futuro no Flamengo, Gabigol poderá assinar pré-contrato com outro clube a partir da janela de transferências de julho. Corinthians e Cruzeiro avaliam as possibilidades e podem enviar uma proposta para contratá-lo já no meio do ano ou aguardá-lo até o início da próxima temporada.

Entenda o caso

Gabigol foi flagrado vestindo uma camisa do Corinthians dentro de casa. A foto vazada viralizou nas redes sociais e gerou polêmica. O jogador, que inicialmente negou, admitiu o ocorrido, pediu desculpas e reforçou o desejo de permanecer no Flamengo . Ele foi punido com uma multa salarial e com a perda da camisa 10.

Contratado em 2019, Gabigol tem 155 gols e 42 assistências pelo Flamengo. O jogador conquistou quatro títulos do Carioca, dois do Brasileirão, duas Libertadores e Supercopa do Brasil, além de uma Copa do Brasil e Recopa Sul-Americana.