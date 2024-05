Tite, técnico do Flamengo, em entrevista coletiva após a vitória sobre o Amazonas - Reprodução/FLA TV

Manaus - Mesmo com uma atuação abaixo do esperado diante do Amazonas, o técnico Tite elogiou o desempenho do Flamengo na vitória por 1 a 0 que colocou o time nas oitavas de final da Copa do Brasil . Para o treinador, em dois tempos com cenários diferentes, o gramado da Arena da Amazônia acabou prejudicando a qualidade da partida em Manaus. Ele também comentou sobre a polêmica envolvendo o atacante Gabigol na última semana.

"Dois tempos que foram distintos. No primeiro que deu organização nossa ofensiva, mas dava o contra-ataque para a equipe adversária, que é a característica dos dois externos. E principalmente do lado esquerdo. No segundo tempo a gente ajustou trazendo o Varela para dentro e deixando liberdade do Gerson, do poder de criação maior. (...) Dois tempos distintos, mas num gramado onde é muito difícil colocar velocidade de articulação, troca de passes. Isso prejudicou o espetáculo, o jogo das duas equipes", disse.

O principal assunto desde a última semana nos bastidores do Ninho do Urubu foi a polêmica envolvendo o atacante e ídolo Gabigol, que piorou sua relação com os torcedores após aparecer vestindo uma camisa do Corinthians, clube que tentou sua contratação na última janela.

Alvo de protestos por parte dos torcedores em Manaus, Gabigol, que foi multado e perdeu a camisa 10, sequer atuou pelo jogo de volta da terceira fase. Tite revelou conversas do jogador com a comissão técnica e todo o grupo.

"Teve comigo (conversa) e com o grupo todo também. Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi, e só tem um caminho: o trabalho, a recuperação através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem, é todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante."

Após o duelo, Tite recebeu uma notícia que preocupa para a sequência: De La Cruz sofreu um trauma no joelho e passará por exames no retorno da delegação ao Rio de Janeiro. Questionado sobre problemas físicos no elenco, o treinador explicou.

"O problema do De la Cruz não é físico. É médico, clínico. Foi um trauma, um impacto, e já no intervalo ele estava sentindo. No segundo tempo pediu para sair porque não conseguia mais ter o desenvolvimento. Ele faz o sinal para mim, na condição de substituição. Jogos que são uma exigência física muito grande, é nossa função, departamento de fisiologia, físico, e no caso clínico dele de recuperação para tê-lo no próximo jogo."

Confira outras respostas de Tite:

Possível saída de Fabrício Bruno

"Fabrício é um grande jogador, está conosco, e a gente quer permanecer com ele no nosso dia a dia."

Fase de Pedro (respondida por Matheus Bachi, filho e auxiliar de Tite)

"Acho que não foram só esses três, quatro jogos (que ele foi bem), tem feito uma temporada muito boa. E mesmo no momento que a equipe teve dificuldade, ele se manteve num nível bom. Isso é reflexo do trabalho, reflexo do dia a dia dele, do dia a dia do elenco. A gente só vai gerar os frutos para colher dentro do campo se trabalhar sério, se trabalhar o dia a dia querendo evoluir, querendo ser melhor. E ele está acolhendo hoje, nesses últimos jogos, na temporada também, ele deve ter 18, 19 gols na temporada, tudo fruto do trabalho dele e do elenco."