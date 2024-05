Pedro marcou o gol da vitória do Flamengo sobre o Amazonas pela Copa do Brasil - Gilvan de Souza/CRF

Publicado 22/05/2024 23:27

Manaus - Foi sem muito brilho e novamente com atuação questionável, mas o Flamengo cumpriu seu papel na noite desta quarta-feira (22), na Arena da Amazônia, confirmou o favoritismo e venceu novamente o Amazonas pelo placar de 1 a 0, carimbando a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Depois de muita pressão em grande parte do jogo, Pedro marcou na segunda etapa o único gol do duelo.

Além da classificação para a próxima fase, o Rubro-Negro garantiu R$ 3,465 milhões em premiações da CBF. O próximo compromisso será na terça-feira (28), às 21h, no Maracanã, contra o Millonarios (COL), valendo vaga no mata-mata da Libertadores.

O jogo

Com o objetivo de voltar aos trilhos na temporada, cercada de críticas até então, o Flamengo foi até Manaus para confirmar o favoritismo diante do modesto - porém ambicioso - Amazonas. O clima foi de festa em um primeiro momento dos torcedores do Norte, no reencontro com a equipe, mas em campo a situação foi diferente.



O primeiro tempo foi arrastado por parte do Rubro-Negro, que pouco produziu na parte ofensiva. Do outro lado, o Amazonas teve as principais chances da primeira etapa aproveitando contra-ataques e espaços pelos lados de campo.



Os donos da casa chegaram a balançar a rede na reta final com o atacante Sassá, que jogou no futebol carioca pelo Botafogo, mas a arbitragem assinalou falta no goleiro Matheus Cunha. A torcida do Fla, em grande número na arquibancada, vaiou o time na descida para o intervalo.

Sonolento

Na segunda etapa, o Amazonas acumulou boas oportunidades de abrir o placar de empatar o confronto no agregado, mas pecou na hora das finalizações. A velocidade nas transições com Ênio, outro ex-Botafogo, e Serafim, principal peça de ataque, assustou o técnico Tite.



As substituições promovidas pelo treinador rubro-negro deram novo gás na briga pela classificação, e o Flamengo ganhou campo para equilibrar o duelo - ainda que sem levar muito perigo. Em um lance isolado e despretensioso, no entanto, saiu o tão esperado gol.

Alívio

Aos 34 minutos da segunda etapa, gol de Pedro para encaminhar a vaga. Igor Jesus ficou com a sobra após cobrança de escanteio e soltou uma bomba de muito longe. O camisa nove, vendo que a bola ia para fora, colocou o joelho na frente e desviou no canto esquerdo do goleiro Marcão.



A abertura do placar esfriou a partida, o que foi favorável para o Flamengo. Com passes curtos e um pouco mais retraído buscando os contra-ataques, o Rubro-Negro não correu riscos e valorizou o resultado, que carimbou o passaporte da equipe para as oitavas de final da Copa do Brasil.

Ficha técnica



Amazonas 0 x 1 Flamengo



Local: Arena da Amazônia, em Manaus (AM)

Data e hora: 22/5 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli



Gols: Pedro 34'/2ºT (FLA)



Cartões amarelos: Allan (FLA)



AMA: Marcão; Patric, Miranda, Diogo Silva e Fabiano; Guilherme Xavier (Judá), Wendell (Jiménez) e Pará (Igor Bolt); Rafael Tavares (Ênio), Matheus Serafim e Sassá (Jô). Técnico: Adilson Batista.



FLA: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Viña); Allan (Luiz Araújo), Gerson, De la Cruz (Igor Jesus) e Arrascaeta (Lorran); Everton Cebolinha (Victor Hugo) e Pedro. Técnico: Tite.