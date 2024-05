Maracanã - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 20/05/2024 22:09

Rio - Uma causa nobre promete agitar o Rio de Janeiro no próximo domingo (26). Com a presença de craques como Ronaldinho e Cafu, além de artistas, o Maracanã será palco do "Futebol Solidário", um jogo beneficente em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O evento será realizado às 16h e vai recolher doações aos gaúchos.

A ação de solidariedade será organizada pela Globo. Os ingressos custam a partir de R$ 60 (R$ 30 a meia entrada). A receita da comercialização dos patrocínios da transmissão será destinada para os projetos apoiados pela plataforma Para Quem Doar , enquanto o valor da venda dos ingressos da partida no Maracanã será doado para a Central Única de Favelas

A venda de ingressos será realizada nos dias 23, 24 e 25, de 10h às 17h (de Brasília), na bilheteria 1 do Maracanã. Já no dia 26, data do evento solidário, a comercialização dos bilhetes ocorre de 10h até o intervalo do jogo principal, nas bilheterias 1 e 4. A gratuidade ficará disponível entre os dias 23 e 25, no mesmo horário das vendas, na bilheteria 1. Não haverá retirada de gratuidade no dia do jogo.

O jogo terá transmissão da TV Globo, SporTV e Globoplay. Na TV Globo, o "Domingão" transmitirá um pré-jogo de 40 minutos sob o comando de Luciano Huck, direto do estádio, para receber jogadores, artistas e convidados. A partida terá transmissão para todo o Brasil, com narração de Luis Roberto. Já no SporTV, a narração fica por conta de Gustavo Villani.