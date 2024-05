Maracanã - Divulgação / Prefeitura do Rio

Publicado 20/05/2024

Rio - A Comissão Especial de Licitação do Maracanã divulgou nesta segunda-feira (20) a pontuação final da disputa. O relatório divulgado apontou a vitória do "Consórcio Fla-Flu" da dupla Flamengo e Fluminense sobre o "Maracanã Para Todos", do Vasco e a empresa WTorre, por 120,2 a 97. O resultado da vitória será oficializado em breve pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro.

Na proposta técnica, a dupla Fla-Flu prometeu o número máximo de jogos e, por isso, somou mais pontos do que Vasco e WTorre, que incluíram jogos de Santos e Brusque — que foram descartados e custou pontos. Já a Arena 360, responsável pela administração do Mané Garrincha, em Brasília, foi desclassificada por não atingir o número mínimo de jogos por ano.

A proposta técnica da dupla Fla-Flu ainda prevê realizar um evento de grande porte por ano, sempre em janeiro, no período das férias dos clubes. A receita média estimada por evento será de R$ 700 mil. O intuito é limitar o número de grandes eventos no estádio durante esse período para não prejudicar a manutenção do estádio. Já eventos de pequeno porte serão realizados no Maracanãzinho — previsão de 10 por ano.

Já na proposta financeira, o Consórcio Fla-Flu tem uma outorga anual de R$ 20.060.864,12. O Vasco, por sua vez, ofereceu R$ 20.000.777,28. O Flamengo, como líder do consórcio, terá maior participação econômica com direito a 65%, enquanto o Fluminense ficará com os 35% restantes. Isso, no entanto, não reflete na receita dos jogos de cada um.