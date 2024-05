Pela primeira vez na carreira, Nadal não será cabeça de chave em Roland Garros - William West / AFP

Publicado 20/05/2024 17:00

Paris - O tenista Rafael Nadal iniciou os treinos na quadra central de Roland Garros e visa avaliar suas condições físicas para disputar o torneio. Ele sofre com lesões no quadril há mais de um ano e não competiu em Paris no ano passado.

De acordo com Toni Nadal, seu tio e treinador, o espanhol só quer jogar se perceber que tem chances reais de alcançar o pódio.

"Ele não vai se abater. Segue confiante pela sua mentalidade e jeito de ser. Ele não vai a Roland Garros para perder na segunda rodada, apenas se acreditar que pode vencer o torneio. O final dos seus sonhos seria vencer o torneio e se aposentar, mas acho que, se o fizer, vai querer continuar", declarou o técnico.

Nesta tarde, o ex-número 1 do mundo reservou a quadra central de Philippe Chatrier por uma hora e meia para treinar. Pela primeira vez, ele chegou a Paris com uma semana de antecedência, para ser submetido a testes.

Por não ser cabeça de chave, Nadal pode enfrentar qualquer atleta desde a primeira rodada. O sorteio dos confrontos será realizado na próxima quinta-feira (23).