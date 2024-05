Bia Haddad Maia - Divulgação

Bia Haddad MaiaDivulgação

Publicado 20/05/2024 11:27 | Atualizado 20/05/2024 11:28

Rio - Beatriz Haddad Maia perdeu uma posição no ranking da WTA (Associação de Tênis Feminino), na atualização desta segunda-feira. A tenista número 1 do Brasil trocou o 13º pelo 14º lugar, mas poderá recuperar o posto nesta semana, durante o Torneio de Estrasburgo, na França. No masculino, Thiago Wild alcançou o melhor ranking de sua carreira e Thiago Monteiro voltou ao Top 100.

Bia caiu uma posição em razão do crescimento da americana Danielle Collins, sensação da temporada até agora. A tenista, que irá deixar o circuito no fim do ano, galgou três posições na lista da WTA e alcançou o 12º lugar. A italiana Jasmine Paolini também subiu e ocupa agora o 13º posto, enquanto a checa Karolina Muchova despencou três colocações (15º).

Bia, no entanto, pode se recuperar na lista e até mesmo poderá voltar a sonhar com o Top 10. Nesta semana, ela disputa o Torneio de Estrasburgo, na França, em sua preparação para Roland Garros, que começa no dia 26, em Paris. Se for campeã, a brasileira poderá figurar novamente entre as 10 melhores do mundo.

Atual número dois do Brasil, Laura Pigossi conquistou seis postos na lista da WTA e segue firme na busca pelo seu retorno ao Top 100. A medalhista olímpica nas duplas agora figura no 119º lugar.

No masculino, Thiago Wild segue em ascensão. Ele subiu três posições na atualização desta segunda e atingiu o 58º lugar, sua melhor posição da carreira até agora. Monteiro também vive bom momento no saibro, com bons resultados nos Masters 1000 de Madri e de Roma, nas últimas semanas. Assim, deu um salto de 22 posições e alcançou o 84º lugar, novamente dentro da lista dos 100 melhores do mundo.

TOP 10

A lista dos melhores do ranking da ATP contou com duas trocas de posição nesta segunda. Campeão em Roma, o alemão Alexander Zverev subiu uma colocação, desbancou o russo Daniil Medvedev e retomou o quarto posto, atrás de Novak Djokovic, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. O tenista da Rússia caiu para o quinto lugar.

Já o polonês Hubert Hurkacz ultrapassou o grego Stefanos Tsitsipas e é o novo oitavo colocado da relação. O atleta da Grécia caiu para o nono posto.

Entre as mulheres, a checa Marketa Vondrousova ganhou dois postos e subiu para o sexto lugar. Ela desbancou a grega Maria Sakkari e a chinesa Qinwen Zheng.

Confira o Top 10 do ranking masculino:

1º - Novak Djokovic (SER), 9.860 pontos

2º - Jannik Sinner (ITA), 8.770

3º - Carlos Alcaraz (ESP), 7.300

4º - Alexander Zverev (ALE), 6.345

5º - Daniil Medvedev (RUS), 6.295

6º - Andrey Rublev (RUS), 4.700

7º - Casper Ruud (NOR), 4.185

8º - Hubert Hurkacz (POL), 3.885

9º - Stefanos Tsitsipas (GRE), 3.700

10º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.615

Confira a lista das 10 melhores do tênis feminino:

1º - Iga Swiatek (POL), 11.695 pontos

2º - Aryna Sabalenka (BEL), 8.138

3º - Coco Gauff (EUA), 7.638

4º - Elena Rybakina (CAS), 5.673

5º - Jessica Pegula (EUA), 4.550

6º - Marketa Vondrousova (RCH), 4.035

7º - Maria Sakkari (GRE), 3.980

8º - Qinwen Zheng (CHN), 3.945

9º - Ons Jabeur (TUN), 3.748

10º - Jelena Ostapenko (LET), 3.318