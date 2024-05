Bruno Guimarães comemora gol marcado em vitória do Newcastle - Divulgação/X @NUFC

Publicado 20/05/2024 10:27

Inglaterra - O técnico Eddie Howe está "desesperado" para manter Bruno Guimarães no Newcastle. O brasileiro é um dos principais jogadores do time e, no último domingo, marcou na vitória fora de casa sobre o Brentford por 4 a 2, válida pela última rodada do Campeonato Inglês.

Após a partida, o volante se dirigiu até o setor onde estava a torcida do Newcastle para saudá-los. Alguns interpretaram como um gesto de despedida, mas o técnico Eddie Howe acredita que não foi o caso.

"Acho que não foi um adeus. Acho que o Bruno faz isso. Pode ser interpretado dessa forma para quem está assistindo. Certamente, da minha parte, espero que não. Ele é parte integrante do que fazemos. Estou desesperado para mantê-lo", disse Eddie Howe.





Bruno Guimarães é um dos jogadores mais queridos entre os torcedores do Newcastle. Além do desempenho dentro de campo, o brasileiro rapidamente se identificou com o clube. Na atual temporada, ele marcou sete gols e distribuiu dez assistências em 50 jogos.