Pep Guardiola conquistou o 17º título no comando do Manchester City - Oli Scarff/ AFP

Pep Guardiola conquistou o 17º título no comando do Manchester CityOli Scarff/ AFP

Publicado 19/05/2024 19:21

conquistou o 17º título - o sexto de Premier League - no comando do Manchester City, onde está desde 2016. Em seu trabalho mais longevo na carreira, o treinador tem mais uma temporada de contrato e não garantiu permanência no clube inglês. Pelo contrário, admitiu que seus dias podem estar chegando ao fim, após a Guardiola, onde está desde 2016. Em seu trabalho mais longevo na carreira, o treinador tem mais uma temporada de contrato e não garantiu permanência no clube inglês. Pelo contrário, admitiu que seus dias podem estar chegando ao fim, após a vitória sobre o West Ham , que confirmou a conquista neste domingo (19).

"A realidade é que estou mais perto de sair do que ficar. Conversamos com o clube, sinto que agora quero ficar. Ficarei na próxima temporada e falaremos no decorrer da mesma. Mas oito ou nove anos? Veremos", disse à TV Sky Sports.



Acostumado a conquistar títulos por todos os clubes onde trabalhou, Guardiola conseguiu dois feitos inéditos pelo City. Além da conquista da Liga dos campeões na temporada passada, o treinador tornou-se o único tetracampeão seguido da Premier League.



"Arsenal levou-nos a outro nível. Antes tinha sido o Liverpool. Foi incrível. Percebemos a mensagem, sabemos que eles vão estar lá por muitos anos. Se alguém me dissesse quando cheguei que ia vencer seis títulos da Premier League em sete anos, diria que era louco. Não havia como. Agora é o nosso momento", celebrou o treinador catalão, que não revelou o segredo de sucesso do City:



"Não sei (qual é o segredo. Muito trabalho. Temos esta ética de trabalho, toda a gente faz o seu trabalho e cada departamento é muito importante. Esta é a verdade e realidade".