Thiago Silva - AFP

Thiago SilvaAFP

Publicado 19/05/2024 15:18

Inglaterra - Após ser ovacionado pelos torcedores do Chelsea em sua despedida, o zagueiro Thiago Silva, de 39 anos, agradeceu o período em que viveu em Londres. Após a vitória de 2 a 1 sobre o Bournemouth, pela última rodada do Campeonato Inglês, o zagueiro afirmou que espera ver seus filhos atuando pelo clube londrino.

"Meu sonho é poder ver meus filhos jogando por vocês. Obrigado Chelsea. Obrigado aos fãs. Eu amo todos vocês. Tchau, tchau", afirmou zagueiro, que irá defender o Fluminense a partir de julho.



Thiago Silva recebeu uma bela homenagem na Inglaterra antes de se apresentar ao Fluminense. Antes do jogo de despedida neste domingo (19), contra o Bournemouth, a torcida do Chelsea colocou dois bandeirões na arquibancada do em Stamford Bridge, sendo um deles com um desenho do zagueiro de 39 anos e a bandeira do Brasil.



A peça teve o complemento de uma faixa com um texto em português "Obrigado Monstro: um de nós". Já o Chelsea também fez uma postagem em português em seu perfil oficial e escreveu: "Obrigado Monstro".



Já a esposa de Thiago Silva, Belle, foi a um pub próximo ao estádio e distribuiu autógrafos, tirou fotos e ainda ouviu uma música dos torcedores do Chelsea para o marido: "Queremos que você fique! Queremos que você fique! Thiago Silva, queremos que você fique".

Ao fim da partida, o zagueiro, que jogou os 90 minutos, foi ovacionado pelos torcedores e se emocionou, chegando a chorar. Seus companheiros também fizeram questão de homenageá-lo e o levantaram para o alto



Titular em seu jogo de despedida, Thiago Silva vestiu a camisa do clube em 157 ocasiões e conquistou três títulos: a Liga dos Campeões de 2020/21, a Supercopa da Europa de 2021 e o Mundial de Clubes do mesmo ano. O zagueiro já foi anunciado pelo Fluminense e assinou contrato até 2026.