Anderson Silva vai fazer a despedida no Brasil em evento da Spaten (Foto: Divulgação)

Publicado 19/05/2024 14:22

Aos 49 anos, Anderson Silva está próximo de sua última luta no Brasil. O lutador, uma das lendas do MMA, participará de um evento de boxe em 15 de junho, em São Paulo, no que promete ser sua despedida dos fãs brasileiros. Ele não confirmou se fará mais alguma no exterior.

"É muito legal poder dar isso para meus fãs, dar isso para o meu país, fazer minha última luta no Brasil. Gera uma expectativa muito grande pra mim. Dá um friozinho na barriga", disse o Spider à TV Globo.



A tendência é que seja um ex-MMA, que terá o nome confirmado em breve, possivelmente um ex-adversário do brasileiro.

O adversário ainda não foi anunciado. O ator Terry Crews publicou um vídeo no sábado em que desafia o lutador , entretanto é uma ação de marketing., possivelmente um ex-adversário do brasileiro.

Lenda do UFC, Anderson Silva é dono do recorde de vitórias seguidas: 16. Além disso conquistou o cinturão do peso-médio logo em seu ano de estreia, em 2006. Diante da fama, passou a participar de filmes, novelas e programas.



O Spider voltou da aposentadoria em 2021, quando passou a se apresentar em lutas de boxe.