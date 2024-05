Vettel carrega bandeira do Brasil enquanto dirige última McLaren pilotada por Ayrton Senna - Reprodução / F1

Publicado 19/05/2024 10:40 | Atualizado 19/05/2024 11:19

Itália - Momentos antes do GP de Imola de Fórmula 1, Sebastian Vettel prestou uma homenagem à Ayrton Senna. O alemão, que atualmente se encontra aposentado, dirigiu pelo circuito a McLaren MP4/8, último carro que o lendário piloto dirigiu na equipe britânica. A homenagem já vinha sendo planejada desde o início deste mês e marca os 30 anos da morte do brasileiro, vítima de um acidente fatal na mesma pista.

O tetracampeão mundial da F1 ainda carregou a bandeira do Brasil e a da Áustria, lembrando também de Roland Ratzenberger, que faleceu um dia antes que Ayrton, no GP de San Marino de 1994, em Imola.

Vettel vestiu acessórios com as cores do Brasil, como o macacão e a balaclava. Nos seus dez anos de carreira, Ayrton fazia questão de exaltar seu país nos capacetes que usava para as corridas.



"Definitivamente estava muito emocionado. Não sei, é difícil colocar em palavras. Acho que foi uma das emoções mais fortes que senti, apesar de estar sozinho na pista e nem mesmo correndo. Foi incrível. Quando peguei as bandeiras, foi tão poderoso", disse Vettel, que prosseguiu:

"Estou feliz por ter a coragem de abordar a minha ideia, e convidar a família Senna para isso. Recebi só comentários positivos, e senti que era a melhor coisa para fazer. O Ayrton é um piloto que será lembrado, mas precisamos fazer isso sempre", completou.

Senna conquistou cinco vitórias com o modelo MP4/8. A mais marcante, claro, foi no GP de Interlagos, em 1993 — sua última no Brasil.

O fim de semana em Imola está sendo marcado por diversas homenagens à Senna e Ratzenberger, organizadas pelo alemão. Na última quinta (16), ele organizou uma corrida, à pé, com 18 dos 20 pilotos do grid da F1. O grupo vestia camisetas com as cores do capacete de Ayrton e munhequeiras com a cores da bandeira austríaca.



Além disso, ele também visitou a estátua de Senna no circuito italiano e prestou suas homenagens individuais ao brasileiro, com uma bandeira do Brasil pendurada nas costas.