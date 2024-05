Jully Poca e Elle Brooke - Reprodução / Instagram

Rio - A musa do Manchester City, Elle Brooke, apareceu em uma foto divulgada nas redes sociais ao lado da influenciadora brasileira Jully Poca. As duas se enfrentaram no High Stakes, torneio internacional de boxe entre celebridades.

"Já foi minha adversária mas agora tornou-se uma grande amiga", publicou a brasileira, que na ocasião derrotou a norte-americana. Ela é a atual detentora do cinturão peso-cruzador do Misfits.

As duas fazem muito sucesso nas redes sociais. Elle tem mais de 900 mil seguidores no Instagram, enquanto a brasileira conta com mais de dois milhões de fãs.