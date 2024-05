Amarildo - Divulgação / Botafogo

AmarildoDivulgação / Botafogo

Publicado 18/05/2024 20:42

Rio - O vice-presidente da SAF, Jonas Marmello, e Daniel Júnior, vice social do clube associativo, representaram o Botafogo em uma visita ao ex-atacante Amarildo, de 84 anos, que está internado em um hospital em Copacabana, na Zona Sul, após sofrer um AVC.

O ex-jogador da seleção brasileira foi presentado com a nova camisa do Botafogo, com seu nome às costas. O Alvinegro divulgou uma foto nas redes sociais e informou que o “Possesso” mostrou muita confiança no desempenho da equipe carioca em 2024.



O quadro do ex-jogador inspira cuidados e ele vem passando por uma bateria de exames. Além do AVC, Amarildo também apresenta um quadro de Alzheimer. O ex-atacante já passou por um câncer e se recuperou, porém, a combinação de fatores e o histórico geram uma atenção maior por parte dos médicos e da família do ídolo alvinegro.



Nascido em Campos dos Goytacazes, Amarildo teve passagens por Flamengo e Vasco, mas seu principal momento foi pelo Botafogo, clube que defendeu de 1958 a 1963. Ele conquistou dois títulos do Carioca e um Torneio Rio-SP pelo Alvinegro. O ex-atacante também defendeu clubes europeus importantes como Milan, Roma e Fiorentina.



Pela seleção brasileira, Amarildo teve a responsabilidade de substituir Pelé, após a lesão do Rei do Futebol no começo da Copa de 1962. O ex-atacante cumpriu sua função com maestria, sendo um dos destaques da campanha da seleção brasileira no bicampeonato no Chile. O ídolo do Botafogo fez quatro gols na competição.