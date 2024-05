Igor Jesus assinou pré-contrato com o Botafogo - Divulgação

Igor Jesus assinou pré-contrato com o BotafogoDivulgação

Publicado 18/05/2024 08:40 | Atualizado 18/05/2024 08:41

Rio - Futuro reforço do Botafogo , o atacante Igor Jesus vem aproveitando bem seus últimos meses como jogador do Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. Até aqui, em 2024, ele marcou 14 gols em 14 jogos pelo clube. Na última segunda (13), foi o autor de dois dos três gols na vitória de seu time sobre o Emirates, pelo Campeonato Emiradense.

Igor assinou um pré-contrato com o Glorioso no início do ano, e irá chegar ao clube de General Severiano no dia 1º de julho, quando abre a janela de transferências internacional no Brasil. Além dele, o volante Allan, revelado pelo Vasco, com passagens por Everton, da Inglaterra, e Napoli, da Itália, e que está atualmente no Al Wahda, também dos Emirados Árabes, chegará junto com o atacante para reforçar a equipe de Artur Jorge.